Qualificazioni Atp Anversa 2023: Zeppieri liquida Grenier e vola al turno decisivo

E’ iniziato con il piede giusto il cammino di Giulio Zeppieri nel tabellone di qualificazioni dell’Atp 250 di Anversa 2023. Il tennista azzurro ha infatti vinto in due set il match di primo turno contro Hugo Grenier, portandosi a un solo successo dal main draw. 6-3 6-4 il punteggio in favore del giocatore di Latina, che ha impiegato 1h19′ per liberarsi dell’esperto francese, il quale lo aveva sconfitto in entrambi i precedenti. A Zeppieri, che dopo aver perso il servizio nel game inaugurale non ha più neppure concesso palle break, è bastato un break per set per conquistare la vittoria. Al turno decisivo se la vedrà contro un altro francese, Benjamin Bonzi, prima testa di serie.