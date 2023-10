Serie C 2023/2024: Carrarese-Ancona finisce 1-0, gol allo scadere di Emanuele Zuelli

Terminato il match delle 16:15 tra Carrarese ed Ancona, valido per l’ottava giornata del Girone B di Serie C 2023/24. Poche occasioni durante la partita, ma il finale premia la squadra di casa, che all’ultimo minuto si porta sull’1-0. Nel primo tempo si concentrano le principali occasioni del match, nessun tiro però ha impensierito veramente i due portieri. Al 42′ arriva la probabile svolta della partita: Peli commette fallo e per l’arbitro vale il secondo giallo e l’espulsione per il calciatore dell’Ancona. All’ultimo minuto di recupero del primo tempo arriva la più importante occasione, ad opera della Carrarese. Panico tira al volo dopo il cross in area effettuato da Belloni, il pallone però viene respinto da Perrucchini.

Nella seconda frazione invece pare che le squadre abbiano abbassato il loro baricentro, sicuramente l’Ancona per l’inferiorità numerica. La squadra ospite inizia a lavorare psicologicamente, infastidendo gli avversari. Spesso infatti il gioco ha tardato a riprendere per le perdite di tempo della compagine in inferiorità numerica. All’89′ arriva un buono spunto da parte di Zuelli. Il suo destro però è fiacco e viene bloccato facilmente dal portiere. All’ultimo minuto di recupero, il 97′, la Carrarese acciuffa il vantaggio proprio con il gol del subentrato Emanuele Zuelli. Da un rimpallo la palla finisce sui suoi piedi, il calciatore la stoppa e brucia Perrucchini sull’angolo sinistro. Con questa vittoria la Carrarese si porta al 4° posto a quota 16 punti. Per l’Ancona invece questa rappresenta la terza sconfitta nelle ultime cinque partite, che la colloca al 12mo posto a quota 8 punti.