Italia, Frattesi: “Lavoro sempre al massimo, con Spalletti abbiamo alzato l’asticella”

“Quattro gol in tre partite? Bisogna essere sempre concentrati e lavorare al 100% perché il lavoro paga sempre. In partita in corso bisogna dare il nostro contributo sempre. Spalletti è una persona che dà il massimo e pretende il massimo, con lui abbiamo alzato l’asticella”. Queste le parole di Davide Frattesi ai microfoni di Raisport, il giorno dopo la vittoria e il gol ieri sera contro Malta. “L’Inghilterra a livello di singoli è superiore a noi ma in campo si va in 11. Come si ferma Bellingham? Credo sia insieme a De Bruyne il centrocampista più forte, unisce qualità con la fisicità che c’è adesso. Ma le sfide ci piacciono”, così il centrocampista dell’Inter sulla sfida che attende gli azzurri martedì a Wembley contro l’Inghilterra.