Hockey sul ghiaccio: bene l’Italia al 4 Nazioni, battuta l’Ungheria per 3-0

La Nazionale di Hockey procede bene al Torneo 4 Nazioni “Michele Bolognini”: vittoria per 3-0 contro l‘Ungheria alla Sparkasse Arena di Bolzano. Decisiva la doppietta di Peter Spornberger, in grande serata, e lo shutout di Gianluca Vallini, capace di fermare tutti i 39 tiri degli avversari. Un netto passo avanti quello effettuato dagli azzurri rispetto al match d’esordio contro la Slovenia. Domani dovranno sperare in una vittoria dell’Ungheria contro la Slovenia e poi vincere contro la Corea del Sud per vincere il trofeo.