Psg, Sergio Ramos si discolpa su Twitter: “Non ho mai offeso Parigi”

Nelle ultime ore Movistar aveva diffuso un video di Sergio Ramos, difensore del Psg, reo di aver offeso Parigi con un’espressione volgare. Ebbene, lo stesso spagnolo ha voluto smentire tutto su Twitter: “Di solito non mi soffermo su questi argomenti, ma non voglio riconoscere qualcosa che non è successo. Non dico mai ‘Parigi’ in quel video, emetto un suono di delusione ‘pssss’ o ‘pfff’ nel contesto di un’espressione (grezza, è vero) che siamo abituati a dire nel calcio. Non inventiamo, non cerchiamo qualcosa dove non c’è niente”.

Je n’ai pas l’habitude de m’étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n’est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

[1/2] https://t.co/1kmsEnYHR6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023