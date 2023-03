Eintracht Francoforte: “Da Napoli incapaci di garantire la sicurezza. Inaccettabile trasferta vietata”

Da Napoli arriva il divieto del Prefetto di vendere biglietti validi per il settore ospiti in occasione della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. La società tedesca ritiene la scelta inaccettabile e difficile da credere: “Le autorità di sicurezza napoletane hanno avuto quattro mesi di tempo e non vogliono o non sono in grado di garantire la sicurezza della partita in città e nello stadio. Entrambe le cose sono ugualmente inaccettabili e difficili da credere”, ha affermato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht.

L’Eintracht Francoforte ha inoltre dichiarato di essere pronto ad agire in maniera legale contro l’ordinanza: “Con i nostri esperti e avvocati italiani non nutriamo realisticamente alcuna speranza di poter ribaltare l’ordinanza con procedura d’urgenza, come dimostrano anche i casi simili in Serie A. Ci stiamo preparando a una procedura amministrativa lunga e difficile, ma ha già funzionato una volta”, ha concluso Philipp Reschke.