Running, conto alla rovescia per la Maratonina della Vittoria 2023: vicini i 1.000 iscritti

Manca sempre meno alla Maratonina della Vittoria 2023, giunta all’ottava edizione, in programma domenica 19 marzo tra Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Sarmede. Si riparte dal successo del 2022, con circa 900 iscritti e due record dei keniani Peter Nwaniki Njeru (1h03’36”) e Ziporah Wanjiru Kingori (1h11’05”), con la speranza di migliorarlo. Confermato il percorso, ad eccezione di qualche variazione, con partenza dal centro di Vittorio Veneto per un totale di 21,097 km. Oltre a mezza maratona e Family Run, ci sarà anche il debutto di un Urbal Trail, sulla distanza di 10 km e con 470 metri di dislivello. Le iscrizioni sono aperte fino a pochi minuti prima del via e, salvo sorprese, verrà superata quota 1.000 iscritti. Non sarà però obbligatorio correre; l’evento presenta infatti tante altre attività per tutto il weekend come laboratori artistici, visite guidate ai musei civici, spettacoli musicali e tanto altro.