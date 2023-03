Reggina-Parma, Inzaghi: “La squadra è un po’ demoralizzata. Supereremo il momento”

Il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro il Parma per 0-1. Ecco le sue parole: “Nel girone d’andata ci andava tutto bene e abbiamo fatto di più di quello che potevamo fare, oggi non ci va bene nulla. Non posso dire nulla ai ragazzi, sono dispiaciuto per il risultato, ce la siamo giocata ad armi pari con il Parma che da anni costruisce squadroni. Nel secondo tempo pensavo di vincerla. Il presidente è venuto negli spogliatoi a farci i complimenti e sono contento degli applausi della gente”.

E ancora: “Posso rimproverare poco alla squadra. Continuiamo a lavorare, in classifica siamo lì, possiamo giocarcela con tutte. Speriamo di riscattare il ko alla prossima. Con Fabbian e Rivas potevamo fare gol, non possiamo sbagliare in quelle circostanze. Abbiamo sofferto poco contro una grande squadra, siamo andati sotto quando avevamo la partita in mano. Abbiamo lasciato Ansaldi solo sul gol, l’errore è lì, poi al centro dell’area potevamo fare molto meglio”.

Per concludere: “Non ho visto una squadra in difficoltà, poi è chiaro che le prestazioni dei singoli possono cambiare. La squadra ha tenuto fisicamente, ha reagito e ha fatto bene. Dobbiamo guardare gara dopo gara, ci siamo dati un obiettivo e ad oggi siamo nei playoff. Il girone di ritorno non lo stiamo facendo come volevamo, dobbiamo sporcarci un po’ di più e fare punti. E’ un po’ demoralizzata, ma ci servono i punti per superare questo momento. Ménez ha fatto bene”.