Manchester City, Guardiola: “Titolo? Pensiamo a vincere le nostre gare”

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Chelsea, con il suo Manchester City attualmente secondo a due lunghezze dal Liverpool ma con una gara in meno. Il tecnico catalano però non si sbilancia: “Dobbiamo solo vincere le nostre partite. Quando arriveremo a 8-9 giornate dalla fine vedremo quante squadre saranno coinvolte. Non conta se saremo in due, tre o quattro a giocarci la Premier, dobbiamo solo pensare a fare il nostro“. Poi l’ex allenatore del Barcellona ha così descritto il Chelsea: “È una squadra eccezionale in tutti i reparti. Sarà una delle partite più dure che avremo da qui alla fine della stagione. Stanno giocando molto bene, hanno tutto: intensità, qualità. È difficile individuare un giocatore che perda la palla“.