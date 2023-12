Psg, Luis Enrique: “Non dipendiamo da Mbappé, mercato? Si vedrà”

Le parole di Luis Enrique, tecnico del Psg, prima della gara con Le Havre: “Se noi abbiamo un problema di finalizzazione, cosa hanno gli altri? Una squadra che segna tre gol a partita, che crea dieci occasioni nette contro il Newcastle… È un gioco, a volte la palla entra, altre no. Avremmo problemi se non creassimo occasioni da gol. Squadra prolifica in campionato e non in Europa? Mi piacerebbe avere tre attaccanti come Mbappé che facciano 17 gol a testa ma non è possibile. Ci sono però tanti giocatori che hanno segnato. Non dipendiamo solo da Kylian, anzi dipendiamo da lui, ma altri hanno segnato. Se eliminassimo Kylian, ovviamente, non avremmo nessun giocatore che segnerebbe 17 gol, ma forse ne avremmo diversi che ne segnerebbero 5 ciascuno. Barcola? Ha la capacità di generare superiorità, questo fa parte del processo di apprendimento. L’altro giorno ho visto un video di Michael Jordan in cui diceva di aver sbagliato 9.000 tiri nella sua carriera. L’importante è osare. Complimenti a Barcola, è bellissimo averlo in squadra“. Poi: “Parto dal principio che se saremo dominanti avremo la possibilità di vincere senza concedere alcuna chance all’avversario. Sono molto contento di quello che vedo dalla mia squadra, anche se dobbiamo ancora migliorare. La mia squadra giocherà come voglio io”. Infine, sul mercato: “La dirigenza pensa sempre a migliorare la nostra rosa. Ma da lì a renderlo pubblico, c’è una differenza. Se ci saranno opportunità per migliorare, le valuteremo“.