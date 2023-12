Formazioni ufficiali Arsenal-Wolves, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Arsenal e Wolves, sfida valida per la quattordicesima giornata di Premier League 2023/2024. Due vittorie consecutive in Premier e anche una roboante vittoria in Europa League per i Gunners di Arteta, che hanno riconquistato la vetta della classifica a quota 30 punti. Ma questa è cortissima, con ben quattro squadre in due punti. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 2 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-WOLVES

ARSENAL: in attesa

WOLVES: in attesa