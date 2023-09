Julian Draxler torna sui suoi passi: il centrocampista tedesco, 29 anni e in forza al Psg, aveva inzialmente rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli (Qatar) per motivi familiari. L’ex Schalke 04 si sarebbe però convinto, e tra venerdì e sabato arriverà in Qatar, dove sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto biennale. A riportarlo è Sky Sport DE, che specifica anche come ai parigini andrà un compenso di 20 milioni di euro.