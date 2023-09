Milan, buone notizie per il derby: Giroud torna ad allenarsi con i compagni

Arrivano buone notizie da Milanello per i tifosi del Milan: Olivier Giroud si è allenato regolarmente con il gruppo, una conferma quindi di come sia completamente ristabilito per il derby con l’Inter previsto sabato pomeriggio. I due statunitensi Pulisic e Musah sono rientrati dopo le loro gare con la Nazionale, e si sono ugualmente allenati con il gruppo. Unico giocatore che ha lavorato a parte è stato Kalulu, che quasi sicuramente non sarà della partita.