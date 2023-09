Torino, brutto infortunio per Popa: frattura della parete orbitaria per il portiere

Bruttisime notizie in casa Torino: come riportato dalla società stessa con un post social, “Mihai Popa, dopo un contrasto di gioco in allenamento, ha riportato la frattura della parete orbitaria. Previsti nuovi accertamenti strumentali la prossima settimana”. Un pesantissimo stop per il neo portiere granata, che rischia di star fuori per molto, moltissimo tempo.

