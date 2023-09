Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli al match esterno in casa del Genoa. Mercoledì mattina gli azzurri si sono allenati, con anche un altro rientro dalle Nazionali, Lobotka. Da segnalare poi come, l’esterno Matteo Politano si sia ancora allenato a parte, e a 3 giorni dal match, è possibile che l’ex Inter sarà costretto ad accomodarsi in panchina.