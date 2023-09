Lecco, la Figc accoglie l’istanza della società: le gare casalinghe si giocheranno al Rigamonti-Ceppi

La Lega Serie B ha reso noto che il Lecco disputerà le proprie gare interne del campionato di Serie B 2023/2024 nello stadio cittadino ‘Rigamonti-Ceppi‘. La Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi della Figc ha infatti accolto l’istanza presentata dalla società e il ‘Rigamonti-Ceppi’ potrà così essere lo stadio ufficiale del club. L’impianto farà il suo “esordio” nella cadetteria in occasione della sfida contro il Brescia, valevole per la quinta giornata, in programma sabato 16 settembre.