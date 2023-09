Formula 1: Ricciardo salta Singapore, Lawson di nuovo in pista

Si prolunga l’assenza di Daniel Ricciardo dal circus della Formula1. Ritornato in F1 durante il GP d’Ungheria dopo l’esonero di Nyck De Vries da parte dell’AlphaTauri, l’australiano si è infortunato al polso durante le prove libere del GP d’Olanda a Zandvoort. Dopo l’operazione non è stata comunicata alcuna data per il suo ritorno in pista. Dopo l’assenza di Monza, l’ex Red Bull ha confermato il forfait anche per Singapore. Sarà quindi Liam Lawson a sostituirlo dopo il 13° e l’11° posto in Olanda e a Monza. “L’anno scorso ero a Singapore come pilota di riserva. Quando ero bambino, questo era il mio circuito preferito. Penso che sia perché era una gara notturna ed era davvero fantastica. Giocavo sempre ai giochi di Formula 1. Mio padre mi aveva promesso ogni anno di portarmi al Gran Premio di Singapore ma non ci andavamo mai. Ma verrà al Gran Premio questo fine settimana, quindi alla fine sarò io a portarlo lì”, ha detto Lawson.