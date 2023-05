Prosecuzione Musetti-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Lorenzo Musetti scenderà in campo contro Frances Tiafoe nella prosecuzione del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il match è stato interrotto per pioggia sul 2-1 del terzo set, con Musetti avanti di un break e apparentemente in pieno controllo delle operazioni. Dopo aver perso il parziale d’apertura per 7-5, il tennista azzurro aveva infatti reagito rifilando un 6-4 a Tiafoe e ristabilendo la parità. Con l’inerzia dalla sua parte, Musetti è stato bravo a partire forte nel terzo set, prima che l’arbitro rimandasse i giocatori negli spogliatoi. Lorenzo sarà dunque chiamato a completare l’opera, consapevole di avere un vantaggio significativo ma anche di non dover sottovalutare l’americano.

SEGUI IL LIVE DI MUSETTI-TIAFOE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Tiafoe scenderanno in campo oggi (martedì 16 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sulla Grand Stand Arena, non prima delle ore 12:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prosecuzione terzo turno tra Musetti e Tiafoe fornendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.