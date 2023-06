Prosecuzione Giorgi-Brengle oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Nottingham 2023

Camila Giorgi affronterà Madison Brengle nel primo turno del WTA 250 di Nottingham 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. Le due giocatrici ritornano in campo dopo che il match era stato sospeso per pioggia. Si riparte dal 5-1 e servizio in favore dell’azzurra, che prima dello stop stava dominando e rimane la naturale favorita. Sarà però importante ripartire subito bene ed impedire all’americana di riaprire quantomeno il set.

Giorgi e Brengle scenderanno in campo oggi (martedì 13 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata dalle ore 12.00 italiane sul Court 1 (al termine di Linette-Gadecki). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Giorgi e Brengle attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.