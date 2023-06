Superenalotto, centrato il 6 oggi sabato 10 giugno: combinazione vincente e dove è stato giocato

E’ stato centrato quest’oggi il “sei” al Superenalotto. C’è un fortunato (o fortunati, se si tratta di un sistema condiviso) che è riuscito a indovinare i sei numeri della combinazione di stasera, sabato 10 giugno 2023, andando così ad aggiudicarsi una cifra altissima, vale a dire 42.590.153,89 euro. La combinazione di oggi era la seguente: 64 8 30 33 78 40, c’è chi è riuscito a centrarla in modo clamoroso. Il 6 è stato centrato a Teramo, in Abruzzo. Il jackpot per il “6” riparte da 11.300.000,00 euro.

Il 25 marzo scorso l’ultima volta che era stato centrato il 6: in quel caso, la vincita era stata realizzata con una giocata Online, mentre nella precedente occasione di febbraio, la vincita era stata divisa tra 90 fortunati vincitori, che hanno preso comunque più di un milione.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI