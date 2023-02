Prosecuzione Fognini-Barrios Vera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

Fabio Fognini torna in campo per la prosecuzione del suo match di primo turno nell’ATP 500 di Rio De Janeiro. L’azzurro stava infatti dominando il suo incontro d’esordio contro il qualificato cileno Tomas Barrios-Vera, con il punteggio di 6-2 5-2 e servizio in favore di Fabio nel momento in cui ha iniziato a scendere copiosamente la pioggia sui campi della città brasiliana.

Fognini e Barrios Vera torneranno in campo oggi, mercoledì 22 febbraio come 2°match dalle 20:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la partita di primo turno tra Fognini e Barrios Vera fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.