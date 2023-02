Inter, Lukaku siparietto a Sky: “Guarda che petto, come sono in forma”

di Redazione 4

Il sorriso di nuovo sul volto, la gioia di aver deciso l’andata di un ottavo di Champions e un posto da titolare che potrebbe tornare nelle sue mani. Romelu Lukaku si riprende l’Inter grazie al gol decisivo nel primo confronto contro il Porto nella competizione regina. Un colpo di testa sul palo, poi il tap in vincente col mancino. E ai microfoni di Sky, l’attaccante belga si è presentato con un grande sorriso. La versione triste del Mondiale è ormai un lontano ricordo, come testimonia la battuta di Lukaku prima dell’intervista: “Guarda che petto, come sono in forma”, ha detto. Risate in studio e parole d’elogio per il gruppo: “Ho passato dei mesi complicati. Ora sono felice di aiutare la squadra”, le sue parole.