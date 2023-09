Roma, l’ora di Dybala e Lukaku. Mourinho cerca la svolta contro l’Empoli

In ogni caso qualcuno passerà un brutto lunedì. Se Paolo Zanetti nella tranquilla e paziente Empoli o Josè Mourinho nella rovente Roma, lo deciderà il campo. All’Olimpico Roma ed Empoli si sfideranno con una situazione preoccupante in classifica. Un punto per i giallorossi, zero (come sono zero i gol fatti) per i toscani. L’Olimpico (nuovamente sold out) si affida alle sue stelle. Romelu Lukaku e Paulo Dybala giocheranno dal 1′. Ad annunciarlo è stato lo stesso Josè Mourinho che adesso chiede una scossa immediata alla sua squadra. Non grinta, perché i numeri non mentono: la Roma è la squadra che ha vinto in percentuale più duelli in questo campionato: 58.9%. A questi, andrà aggiunta la qualità che è mancata contro Milan e Verona. Gli esterni (Zalewski, Spinazzola, Celik e Kristensen) sono sul banco degli imputati: pochi cross a destinazione e pochi dribbling riusciti. Ora in area c’è Romelu Lukaku e va servito bene. Non ci sarà Lorenzo Pellegrini, indisponibile, mentre a centrocampo dovrebbero vedersi Cristante, Paredes e Bove. Dalla panchina Renato Sanches e Aouar, al rientro dai rispettivi infortuni, ma non ancora al meglio.

In difesa non c’è Smalling, ma rientra Mancini. E con lui c’è il debuttante Ndicka, insieme a Llorente. La Roma ha vinto ciascuna delle precedenti quattro gare di Serie A giocate dopo la sosta per le Nazionali e adesso cerca la vittoria più importante per non sprofondare nelle incertezze. Nei vertici quelle che dovrebbero essere i concorrenti vanno forti. E la Roma è chiamata a rispondere, specialmente con un Lukaku in più. L’attaccante belga è stato coinvolto in tre gol in appena 104 minuti giocati contro l’Empoli in Serie A, in media una partecipazioni ogni 35 minuti. Mourinho si affida a lui per invertire la rotta. Di fronte un Empoli che cerca le migliori versioni di Baldanzi, Cambiaghi e Caputo. Con Destro e Fazzini che si scaldano dalla panchina. Serve la qualità dei principali interpreti per regalarsi un lunedì col sorriso da entrambe le parti.