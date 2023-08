Probabili formazioni Cagliari-Inter: seconda giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter, match della seconda giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 20:45 di lunedì 28 agosto. La squadra sarda, dopo l’esordio in casa del Torino, si trovano di fronte ad una delle favorite per lo Scudetto, in un match che vedrà sicuramente l’Unipol Domus traboccare di entusiasmo e tifo. I nerazzurri invece, dopo la vittoria casalinga con il Monza, puntano ad un’altra vittoria, in una match che però nasconde molte insidie. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

CAGLIARI – Volti nuovi per la squadra di Ranieri, appena tornata in Serie A dopo un anno di purgatorio. I sardi schiererano dal primo minuto anche i neo arrivati Augello, Jankto e Shomurodov.

INTER – Confermato tra i pali per Sommer. Ballottaggio tra Dumfries e Cuadrado, mentre Mkhitaryan partirà dal 1′. Thuram il favorito per agire al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Da valutare Acerbi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Shomurodov, Pavoletti.

Ballottaggi: Shomurodov 55% – Luvumbo 45%; Jankto 55% – Oristanio 45%

Indisponibili: Rog, Mancosu, Lapadula.

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Dumfries 55% – Cuadrado 45%; Mkhitaryan 60% – Frattesi 40%.

Indisponibili: Acerbi.

Squalificati: –