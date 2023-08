Probabili formazioni Monza-Empoli: seconda giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Empoli, match della seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 26 agosto. La partita potrà essere seguita su Dazn in diretta esclusiva. Rimaste a secco all’esordio, le due squadre inseguono i primi tre punti della stagione all’U-Power Stadium. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

MONZA – Dubbio tra Dany Mota e Maric, con l’ex Entella favorito. Colpani pronto ad agire a supporto delle due punte. Gagliardini e Pessina pronti a centrocampo.

EMPOLI – Cancellieri, Baldanzi e Gyasi agiranno alle spalle di Caputo, che rimane in vantaggio su Piccoli. Marin e Grassi in mediana. Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace in difesa.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Caprari

Ballottaggi: Mota 60% – Maric 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo

Ballottaggi: Caputo 55% – Piccoli 45%, Fazzini 55% – Cancellieri 45%

Indisponibili: Maldini, Fazzini (in dubbio)

Squalificati: –