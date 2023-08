Probabili formazioni Salernitana-Udinese: seconda giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese, match della seconda giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 18:30 di lunedì 28 agosto. Dopo il 2-2 contro la Roma, la squadra di Paulo Sousa cerca i tre punti, i primi della stagione, all’Arechi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori in avvicinamento a questo confronto tra possibili sorprese della stagione.

SALERNITANA – Contro la Roma promossi a pieni voti Candreva, Lassana Coulibaly e Lovato. Male invece Gyomber, ma l’ex Roma dovrebbe scendere in campo. Dopo la panchina all’Olimpico, Dia dovrebbe partire dal 1′ al posto di Botheim.

UDINESE – Spazio al 3-5-2 con Beto in attacco dopo che le sirene di mercato si sono calmate. Thauvin favorito su Lucca o Thauvin. Ebosele e Kamara sulle fasce. Perez, Bijol e Masina nel terzetto di difesa.

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, G. Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: Maggiore 55% – M. Coulibaly 45%; 45%; Gyomber 60% – Pirola 40%; Dia 60% – Botheim 40%

Indisponibili: Daniliuc

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto

Ballottaggi: Thauvin 55% – Success 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu

Squalificati: –