Psg, Mascherano difende Messi: “A Parigi lo hanno solo criticato, anziché apprezzarlo”

L’ex centrocampista del Barcellona, Javier Mascherano, nel corso di un’intervista rilasciata alla radio ‘D Sports’, ha commentato la particolare vicenda di Lionel Messi, che è stato attaccato dai tifosi del Paris Saint-Germain per le sue prestazioni. Il commissario tecnico dell’Argentina U20 ha voluto difendere il suo ex compagno di squadra: “Il club tra qualche anno si pentirà di averlo trattato in questa maniera. Tutte le altre squadre sul pianeta farebbero qualsiasi cosa per poterlo avere in campo anche solo per cinque minuti. A Parigi lo hanno solo criticato anziché apprezzarlo”.