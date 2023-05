Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023: eliminato Fonio, avanzano Ocleppo e Napolitano

Ci si avvia verso la conclusione delle Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2023, con i tabelloni allineati alle semifinali. Restano, quindi, quattro uomini e altrettante donne alla ricerca della wild card per i rispettivi tornei di qualificazione al via il prossimo lunedì al Foro Italico. L’evento maschile perde la sua prima testa di serie, vale a dire Giovanni Fonio: il classe ’98, autore finora di un buon inizio di stagione a livello challenger, è stato sorpreso con il punteggio di 6-1 5-7 7-5 dal 19enne siculo Giorgio Tabacco. Ora il classe ’03 affronterà un veterano del circuito quale Stefano Napolitano, che si è imposto per 6-2 7-6(2) su Daniele Capecchi.

Si ferma, invece, la corsa del più grande dei fratelli Tabacco. Fausto, classe ’02, si è arreso al fotofinish contro Federico Arnaboldi. Lo score finale recita 1-6 6-2 7-5 a favore di quest’ultimo, autore di una bella rimonta. Ora in semifinale è atteso da un match compliato contro un Julian Ocleppo in gran forma, reduce da una vittoria nell’ITF di Santa Margherita di Pula pochi giorni fa e oggi autore di una prova convincente contro Tomasetto, sconfitto per 6-1 6-2.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

Perde un’importante protagonista anche il tabellone femminile a causa del forfait della seconda testa di serie Cristiana Ferrando. La tennista ligure ha dovuto rinunciare al suo incontro di quarti di finale, permettendo così a Melania Delai di avanzare al turno successivo. La ventenne sfiderà ora Jessica Bertoldo, che si è imposta per 7-6(1) 6-1 su Beatrice Ricci. Nella parte alta avanza la prima favorita Dalila Spiteri, vittoriosa 6-1 al terzo su Sofia Rocchetti; la sua prossima avversaria sarà Giorgia Pedone, che ha battuto 6-4 6-2 Aurora Zantedeschi.