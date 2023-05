Dalla Francia: “Ibrahimovic vicino al Monza, c’è l’accordo verbale”

“Berlusconi e Galliani mi hanno già detto che hanno grandi intenzioni per il prossimo anno”. Lo ha detto ieri Raffaele Palladino nel post gara di Monza-Roma, a proposito dei progetti della società brianzola. Secondo Footmercato, portale francese specializzato, il Monza sta preparando un colpo da novanta: Zlatan Ibrahimovic. Secondo il sito, dopo i tanti problemi fisici l’attaccante svedese lascerà il Milan in estate ma non appenderà gli scarpini al chiodo. Il giocatore avrebbe già un accordo verbale con la società biancorossa, dove Zlatan ritroverebbe Silvio Berlusconi e soprattutto Adriano Galliani. “Due amici di Ibra che – scrive Footmercato – sono pronti a permettersi un colpo mediatico, permettendo a Ibrahimovic di vivere della sua passione”.