Napoli, Accardi dell’Empoli il primo nome in caso di addio di Giuntoli

Il Napoli, dopo la stagione esaltante, dovrà capire quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo che ha contribuito alla grande per la vittoria dello scudetto, ormai vicinissimo, è sotto i radar della Juventus che farà di tutto per portarlo a Torino dalla prossima stagione. Per questo, De Laurentiis starebbe guardando anche oltre Giuntoli con occhi ad Empoli.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il principale nome se Giuntoli dovesse abbandonare Napoli porterebbe all’Empoli. Il direttore sportivo dei toscani, Pietro Accardi, sarebbe il profilo che guarderebbero di più dalla zone di Castel Volturno. Anche persone vicine a Giuntoli avrebbero consigliato Accardi come possibile successore di Giuntoli.