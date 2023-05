Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2023 per la giornata di giovedì 4 maggio. Entra nel vivo il torneo di scena al Foro Italico che assegnerà wild card per le qualificazioni, con sedici giocatori in campo (otto uomini e otto donne) determinati a proseguire il proprio cammino. Di seguito il programma completo, con inizio alle ore 10:00. In campo tutte le partite di terzo turno.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 4 MAGGIO

CAMPO PIETRANGELI

Dalle ore 10.00 – Delai vs Ferrando

A seguire – Tomasetto vs Ocleppo

CAMPO 1

Dalle ore 10.00 – Zantedeschi vs Pedone

A seguire – F. Tabacco vs Arnaboldi

CAMPO 2

Dalle ore 10.00 – Bertoldo vs Ricci

A seguire – Fonio vs G. Tabacco

CAMPO 12

Dalle ore 10.00 – Spiteri vs Rocchetti

A seguire – Capecchi vs Napolitano