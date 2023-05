Infortunio dell’ultimo minuto per Rasmus Hojlund, che sarebbe dovuto partire titolare nella sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Spezia. Il giovane attaccante della formazione bergamasca, secondo quanto riporta Sky Sport, ha patito un fastidio muscolare nel corso del riscaldamento e per questo motivo è invece in panchina. Al suo posto in campo Luis Muriel.