Masters 1000 Madrid 2023: Alcaraz piega Khachanov, passa lo spagnolo in due set

Alcaraz batte Khachanov 6-4 7-5 nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2023. Partita molto combattuta con il russo che gioca meglio del classe 2003 nel secondo set andando avanti di un break sul 4-1. Nel momento decisivo Alcaraz è bravo e fortunato a strappare due volte in fila il servizio al russo e a chiudere un match che portato al terzo set sarebbe stato molto difficile da vincere. Accede alle semifinali Alcaraz dove incontrerà il vincente della sfida tra Coric e Altmaier.

Primo set in cui sia Khachanov che Alcaraz hanno qualche difficoltà nei primi turni di servizio ma si salvano senza concedere palle break. Si procede spediti fino al settimo game dove lo spagnolo sale di intensità e si procura tre palle break. Khachanov ne salva due ma è costretto a cedere alla terza andando sotto 4-3 e servizio Alcaraz. Nel game successivo il numero 2 del mondo accusa un po’ di tensione e concede la prima palla break del match prontamente annullata con una prima molto carica. Alcaraz gioca con cautela facendo muovere Khachanov e riesce a confermare il break andando avanti 5-3. Nel decimo game il russo si fa rimontare da 40-0 fino ai vantaggi ed è costretto a annullare un set point prima di andare a rispondere sul 5-4. Un Alcaraz sempre abbastanza teso sbaglia uno slice piuttosto semplice e va sotto 0-30. Lo spagnolo si salva ai vantaggi vincendo il primo set 6-4 dopo 50 minuti di gioco.

Khachanov continua a fare la sua partita nel secondo set tenendo il servizio senza particolari difficoltà. Nel quarto game Alcaraz accusa un calo di tensione e concede due palle break al russo. Lo spagnolo salva la prima palla break ma sbaglia di dritto nel tentativo di salvare la seconda e va sotto 3-1 e servizio Khachanov. Il russo risale da 0-30 nel game successivo e riesce a confermare il break. Ancora problemi per Alcaraz al servizio con lo spagnolo che sul 4-1 va ai vantaggi e salva due palle break prima di tenere la battuta evitando di subire il secondo break del set. Alcaraz riesce a procurarsi una palla break con Khachanov a servire per il set. Lo spagnolo riesce a concretizzarla e a confermare il break andando sul 5-5. Con un bel po’ di fortuna il net aiuta Alcaraz lasciando nel campo del russo la palla corta con cui si procura e concretizza il break che gli consente di andare a servire per il match sul 6-5. Lo spagnolo non trema e chiude il set 7-5 risalendo dal 5-4 per Khachanov.