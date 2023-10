Preolimpico volley maschile 2023, colpo Germania: battuto 3-1 il Brasile

Grande sorpresa nella notte italiana a Rio de Janeiro, dove è arrivata la prima sconfitta dei padroni di casa del Brasile nel torneo preolimpico di volley maschile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. I padroni di casa, dopo la sofferta vittoria al tie-break contro la Repubblica Ceca, hanno continuato a faticare e si sono arresi in quattro set alla Germania. 1-3 (25-21, 19-25, 19-25, 26-28) il punteggio del match del Maracanãzinho di Rio De Janeiro, dove la compagine teutonica ha ribaltato il pronostico della vigilia ed è rimasta a punteggio pieno dopo i successi contro Iran e Cuba. Ciò vuol dire che in match in programma oggi, mercoledì 4 ottobre, varrà la vetta del girone. Alle ore 18:30 si affrontano infatti Italia e Germania.

