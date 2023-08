Premier League 2023/2024: non sbaglia il Brighton di De Zerbi: vincono anche Fulham e Crystal Palace

Inizia con una vittoria la Premier League di De Zerbi che, con il suo Brighton, domina la prima di campionato contro i neo promossi del Luton. Gol poco dopo la mezz’ora di March, che apre le marcature. Nel secondo tempo raddoppia Joao Pedro su calcio di rigore. Nel finale un altro rigore, di Morris, riapre la gara, ma non porta a nulla, visto che poco dopo gli risponde Adingra. Nel recupero arriva anche la rete del giovane Ferguson: 4-1 il risultato finale.

Vittoria per 0-1 sia per il Fulham in casa dell’Everton, gol di Reid, che il Crystal Palace in casa dello Sheffield United, gol di Reid. Unico pareggio è quello tra Bournemouth e West Ham: reti di Bowen e Solanke, 1-1 il risultato finale.