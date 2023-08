Newcastle-Aston Villa, Tonali c’è: esordio dal 1′ in Premier League

Sandro Tonali è titolare in Newcastle-Aston Villa e debutterà dal 1′ in Premier League con la sua nuova maglia. Lo scorso 3 luglio il club della Premier League, con cui ha firmato un contratto quinquennale, ha annunciato il suo trasferimento per una cifra vicina agli 80 milioni. Un trasferimento che ha reso Tonali il giocatore italiano più costoso di sempre, più di Jorginho nel 2018. Ora arriva il debutto nel massimo campionato inglese, con Tonali che spera di essere subito protagonista con il Newcastle.