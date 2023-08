LIVE – Empoli-Cittadella, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Empoli-Cittadella, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Paolo Zanetti, dopo aver concluse gli impegni estivi con le vari amichevoli, sono pronti ad iniziare a fare sul serio per conquistare l’accesso ai sedicesimi del torneo. La compagine granata, dal suo canto, ha intenzione di rendere difficile la vita ai loro avversari. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di sabato 12 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

