Premier League 2022/23: vittoria sia per Brighton che per Brentford

Vittoria di misura per il Brighton in casa con il Crystal Palace: 1-0. Il gol decisivo, arriva al minuto 15′ con Solly March che insacca l’assist di Mitoma. Brighton che sale quindi in settima posizione, Crystal Palace piantato in dodicesima. Nell’altro incontro della serata, il Brentford vince contro il Southampton, decidono Toney al minuto 32′, su assist di Norgaard, e Wissa su assist proprio di Toney: 0-2. Brentford ora ottavo, Southampton sempre ultimo.