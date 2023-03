Basket, Eurocup 2022/2023: Brescia cade in casa 65-74 contro il Lietkabelis

Brescia cade in casa 65-74 contro il Lietkabelis nella sfida valevole per la sedicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Quinto successo di fila per la compagine lituana, mentre i ragazzi di Magro incassano il secondo ko di fila dopo quello contro Venezia. Tante le difficoltà offensive incontrate dai padroni di casa, con il solo Petrucelli in doppia cifra con 15 punti.

LA PARTITA – Inizio difficile per entrambe le squadre, che in attacco fanno faticare nel corso del primo quarto a mettere punti sul tabellone. Brescia in attacco si appoggia perlopiù a Christian Burns, mentre dietro è Tai Odiase a fare la voce grossa con un paio di stoppate importanti che fanno esplodere il pubblico di casa. Le due formazioni chiudono i primi 10′ con un totale 3/12 da tre e il punteggio fissato sul 17-18 in favore dei lituani. Le difficoltà proseguono per i padroni di casa nella seconda frazione, mentre i lituani trovano i punti di Popovic e Murauskas e iniziano a creare un piccolo margine tra le due squadre. Si va all’intervallo con gli ospiti avanti di nove.

Il terzo quarto vede invece Brescia ricucire lo svantaggio, in particolar modo grazie ad una striscia di otto punti di fila messi a segno da John Petrucelli. I lituani però tengono botta e rispondono ad ogni sfuriata offensiva della squadra lombarda e all’inizio del periodo finale trovano l’allungo. Prima Peno, poi Morris riportano i loro avanti di 10, poi il canestro di Maldunas fa segnare il massimo vantaggio a +13. Pur provandoci, la squadra di Magro non riesce ad entrare mai in ritmo offensivo e e il Lietkabelis gestisce il vantaggio fino alla fine.