Premier League 2022/23: vittoria col minimo sforzo per Chelsea e Newcastle

Vittoria di misura per il Chelsea in casa con il Crystal Palace: 1-o. Il gol decisivo, arriva al minuto 65′ da azione di calcio d’angolo, con il tedesco Kai Havertz che insacca di testa. Chelsea che sale quindi in decima posizione, Crystal Palace piantato in dodicesima. Nell’altro incontro del pomeriggio, il Newcastle vince con lo stesso risultato contro il Fulham, decide Isak al minuto 89′, ma è fondamentale l’errore al 69′ su calcio di rigore di Mitrovic: 1-0. Newcastle ora terzo, Fulham sesto.