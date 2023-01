Highlights e gol Chelsea-Crystal Palace 1-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 29

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-Crystal Palace 1-0, match valido per la ventesima giornata della Premier League 2022/2023. Basta il solo gol di Kai Havertz agli uomini di Potter per portare a casa i 3 punti in uno dei derby londinesi. Di seguito le immagini salienti della partita.