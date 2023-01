Pagelle Udinese-Bologna 1-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Udinese-Bologna 1-2, match della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Ritmi alti nel primo tempo. La prima occasione è per il Bologna che, al nono minuto, va vicino al gol con Orsolini, che però a tu per tu col portiere tenta un pallonetto che supera sia Silvestri, sia la travesa. La regola del gol sbagliato, gol subìto è implacabile, ma ha bisogno anche di una ripartenza dai tempi perfetti e di un gol da vero centravanti. Cross dalla destra di Success per l’inserimento di Beto che con il mancino colpisce al volo e la spedisce sotto la traversa. Pochi minuti dopo Beto trova anche il 2-0, ma il var annulla. Lo stesso var che nel finale toglie a Sansone sia la gioia del pareggio, sia un rigore per un presunto mani di Bijol. Ma al 59′ è tutto buono. E Sansone mette in rete per il gol dell’1-1 che fa esplodere il settore ospiti su assist di Moro. E all’80’ il Bologna completa la rimonta: angolo di Orsolini, Schouten spizza, Posch deposita in rete.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 5.5, Perez 6 (74′ Ebosse 6); Pereyra 6, Lovric 6 (62′ Samardzic 6), Walace 6 (84′ Nestorovski sv), Makengo 6 (62′ Arslan 6), Udogie 6; Beto 7, Success 6.5. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Abankwah, Ehizibue, Pafundi. All. Sottil

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 7, Soumaoro 6.5, Lucumí 6, Lykogiannis 6 (74′ Cambiaso 6); Moro 6.5, Schouten 6.5; Aebischer 6 (74′ Soriano 6), Ferguson 6.5, Orsolini 6 (84′ Kasius sv); Sansone 7 (85′ Barrow sv). A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Pyythia, Amey. All. Motta

Arbitro: VOLPI

Assistenti: MELI – PERETTI

IV Uomo: FELICIANI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

RETI: 10′ Beto, 59′ Sansone, 80′ Posch.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Lucumì, Walace, Soriano, Ferguson. Angoli: 4-4. Recupero: 3′ pt, 4′ st.