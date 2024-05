Probabili formazioni Verona-Fiorentina: trentacinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine gialloblù ha bisogno di centrare punti tra le mura amiche per fare un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. La formazione viola, dal suo canto, ha bisogno di fare punti per cercare di rientrare tra le prime otto della classifica e avvicinarsi ad un piazzamento europeo. La partita è in programma allo stadio Bentegodi alle 15:00 di domenica 5 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Vincenzo Italiano.

VERONA – Baroni è pronto a schierare un attacco composto da Suslov, Folorunsho e Lazovic a supporto di Noslin. Poi Duda e Serdar a centrocampo. In difesa è squalificato Cabal, al suo posto spazio a Vinagre.

FIORENTINA – Mister Italiano, dopo l’andata del match di Conference League, potrebbe decidere di fare ancora una volta turnover per gestire al meglio le energie. Dovrà certamente fare a meno di Riccardo Sottil dopo l’infortunio alla clavicola di giovedì.

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre; Serdar, Duda; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Ballottaggi: Magnani 60% – Dawidowicz 40%

Indisponibili: Cruz (in dubbio).

Squalificati: Cabal.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Ikone; Belotti

Ballottaggi: M. Lopez 55% – Arthur 45%

Indisponibili: Sottil.

Squalificati: –