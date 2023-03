Pistorius chiede la libertà condizionale: venerdì potrebbe lasciare il carcere

Sono giorni decisivi per il futuro di Oscar Pistorius, attualmente in prigione da 10 anni dopo aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp. L’ex atleta paralimpico ha chiesto la libertà condizionale e dovrebbe partecipare a un’udienza venerdì che deciderà se potrà lasciare o meno il carcere. La sua condanna è di 13 anni e 5 mesi, ma in Sud Africa i condannati per reati gravi possono beneficiare della libertà condizionale dopo aver scontato metà della pena e Pistorius lo ha fatto tenendo conto anche del periodo trascorso in carcere dalla fine del 2014 durante l’iter processuale.