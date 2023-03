Tennis, arbitro dominicano truccava punteggio degli incontri: squalificato a vita

Ancora un intervento da parte dell’International Tennis Integrity Agency, che continua a combattere il match fixing. Un arbitro di tennis della Repubblica Dominicana è stato squalificato a vita per aver manipolato il punteggio di alcune partite nel 2019. Fabian Carrero, questo il nome del giudice di sedia, ha commesso 16 violazioni del programma anti-corruzione del tennis in otto partite in tornei tenutisi nella Repubblica Dominicana a novembre e dicembre 2019. L’ITIA ha accusato Carrero di aver manipolato il punteggio delle partite con un dispositivo portatile “per facilitare le vincite garantite delle scommesse su punti specifici”. È stato sospeso dal marzo dello scorso anno mentre il caso procedeva, ora non può più arbitrare o partecipare a eventi organizzati dagli organi di governo del tennis.