F1 GP Australia 2023, Perez smonta le polemiche sul giro veloce: “In Arabia fatto tutto giusto”

“Le cose sono andate bene in Arabia, ne abbiamo parlato e siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, ovviamente impariamo anche da queste situazioni. Pensavo di non aver ricevuto le informazioni giuste, in realtà abbiamo fatto molto bene”. Così Sergio Perez, in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Formula 1 in Australia, ha spento le polemiche interne alla Red Bull legate al giro veloce di Verstappen in Arabia: “L’Australia sarà per noi una nuova sfida. Abbiamo un ottimo ritmo e stiamo lavorando così duramente insieme per assicurarci di avere anche affidabilità. Dobbiamo mantenere un livello alto”.