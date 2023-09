Pescara-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Arezzo, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate, e dopo il pareggio di Perugia, vogliono tornare alla vittoria. La formazione ospite, dal canto suo, ha iniziato con un simile rullino di marcia, ma vorrà rialzare la testa dopo la sconfitta interna con la Carrarese. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA