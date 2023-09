LIVE – Pescara-Arezzo, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per Pescara-Arezzo, match della terza giornata del girone B di Serie C 2023/2024. All’Adriatico è sfida tra due favorite. Tre punti per gli ospiti, uno in meno per i padroni di casa. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 17 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

Pescara-Arezzo (ore 20:45)