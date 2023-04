Pentathlon moderno, World Cup Ankara 2023: la Turchia si aggiudica la staffetta mista

Si è conclusa la seconda tappa della World Cup 2023 di Pentathlon Moderno, andata in scena in quel di Ankara, Turchia. E nell’ultima giornata è arrivata una grande soddisfazione per la nazione ospitante, che si è aggiudicata la staffetta mista con 243 punti totali, precedendo la Georgia a 229 e il Kazakhstan terzo a 225. L’Italia non era al via in questa gara e aveva chiuso ieri il suo fine settimana con l’ottava piazza ottenuta da Alessandra Frezza nella prova femminile. La prossima tappa della World Cup 2023 di Pentathlon Moderno, la terza, è in programma a Budapest, in Ungheria, dal 25 al 30 aprile.