Pagelle Ternana-Pisa 2-1, voti e tabellino Serie B 2022/2023

La Ternana batte il Pisa in rimonta 2-1 nel match valido per la 33ª giornata di Serie B 2022/2023. Torna a vincere dopo tre partite la squadra di Cristiano Lucarelli che allunga a +6 sulla zona playout salendo a 43 punti. Pisa che resta fermo a 46 punti in 8ª posizione ai margini della zona playoff con Modena, Palermo e proprio la Ternana subito dietro appaiati a 43 punti.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6; Diakité 6.5, Sorensen 6, Mantovani 6, Corrado 6; Coulibaly 6.5 (40′ st Cassata sv), Di Tacchio 6 (16′ st Partipilo 6), Agazzi 6; Palumbo 6.5 (40′ st Defendi sv), Falletti 7 (33′ Proietti sv); Favilli 6.5 (33′ st Donnarumma sv). In panchina: Krapikas, Capanni, Capuano, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Martella. Allenatore: Lucarelli 6.

PISA (4-3-1-2): Nicolas 5.5; Calabresi 5.5, Caracciolo 5, Barba 5.5, Beruatto 5.5; Zuelli 6 (12′ st Gliozzi 5.5), Nagy 6 (39′ st Sibilli sv), Marin 6; Morutan 6 (25′ st Tramoni M. 5.5); Moreo 6.5 (39′ st Masucci sv), Torregrossa 6 (12′ st Gargiulo 5). In panchina: Livieri, Hermannsson, Mastinu, Esteves, Sussi, Rus, Tramoni L.. Allenatore: D’Angelo 5.5.

ARBITRO: Miele di Nola 6.

RETI: 6′ pt Moreo, 26′ st Favilli (rig), 30′ Falletti.

NOTE: campo in buone condizioni. Ammoniti: Di Tacchio, Falletti, Mantovani, Beruatto. Angoli: 8-0. Recupero: 1′; 6′.